L’Espagne compte plus de 3,7 millions de sans-emploi

Le nombre de chômeurs en Espagne a atteint 3.776.485 personnes à fin septembre dernier, a annoncé, vendredi, le ministère espagnol du Travail et de l’économie sociale.

Le nombre de sans-emploi dans le pays ibérique a baissé de 26.329 personnes en septembre dernier, a précisé le ministère dans un communiqué.

Quelque 1.594.691 hommes étaient au chômage au cours des neuf premiers mois de 2020, contre 2.181.794 femmes (+0,93%).

Par régions, les Iles Baléares arrivent en tête de liste avec une augmentation de 3.359 du nombre de demandeurs d’emploi en septembre, suivie des Asturies (+706), d’Estrémadure (+590) et de Cantabrie (+500).

Par âge, le chômage des jeunes de moins de 25 ans a augmenté de 5% en septembre, avec 16.657 chômeurs de plus qu’en août, tandis que le chômage des 25 ans et plus a diminué de 42.986 (-1,2 %).

Le nombre des sans-emploi étrangers a augmenté en septembre de 4.614 (+0,9%) par rapport au mois précédent, portant le nombre total de chômeurs immigrés à 528.418, avec une hausse de 162.495 chômeurs au cours de l’année dernière (+44,4%).

Le gouvernement espagnol table sur un taux de chômage de 19% cette année et de 17,2% en 2021.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le taux de chômage pourrait bondir à 20,8% en 2020 en Espagne, tandis que la Banque d’Espagne table sur 18,3% à 21,7% de chômage en fonction de la durée du confinement.

( Avec MAP )