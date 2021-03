L’Espagne compte plus de 4 millions de sans-emploi

Le nombre de chômeurs en Espagne dépasse déjà le seuil de 4 millions de personnes à fin février dernier, a annoncé, mardi, le ministère espagnol du Travail et de l’économie sociale.

Le nombre de sans-emploi dans le pays ibérique a augmenté de 44.436 personnes en février dernier, la hausse la plus importante lors de ce mois depuis 2013, a précisé le ministère dans un communiqué.

Quelque 1.704.010 hommes (+1,4%) étaient au chômage à fin février 2021, contre 2.304.779 femmes (+0,77%).

Par régions, l’Andalousie arrive en tête de liste avec une augmentation de 14.418 du nombre de demandeurs d’emploi en février, suivie de Valence (+8.363) et Madrid (+7.417).

Par âge, le chômage des jeunes de moins de 25 ans a augmenté de 2,5% en février, avec 9.280 chômeurs de plus qu’en janvier, tandis que le chômage des 25 ans et plus a progressé de 35.156 (+1%).

Le nombre des sans-emploi étrangers a augmenté en février de 11.453 (+2%) par rapport au mois précédent, portant le nombre total de chômeurs immigrés à 590.457, avec une hausse de 181.877 chômeurs sur un an (+44,5%).

Le gouvernement espagnol table sur un taux de chômage de 17,2% en 2021.

