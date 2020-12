L’Espagne convoque l’ambassadeur du Maroc après les propos d’El Otmani

La Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères, Cristina Gallach, a convoqué, hier, le 21 décembre 2020, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, suite aux propos du chef de gouvernement sur Sebta et Melilla.

Selon un communiqué publié le 21 décembre sur le site des Affaires étrangères espagnoles, la secrétaire d’État a demandé à ce que “tous ses partenaires respectent la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays”. Elle a par ailleurs demandé des clarifications à l’Ambassadeur, au sujet des déclarations du chef de gouvernement El Otmani.

En effet lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision saoudienne, Acharq, le dimanche 19 décembre, le chef de gouvernement marocain El Otmani, a fait le parallèle entre la situation qui prévaut au Sahara et celle de Sebta et Melilla.

Il a alors déclaré : « Sans doute, les frères espagnols, si on veut les appeler ainsi, comprendront mieux les positions marocaines au sujet du Sahara et d’autres sujets régionaux ». Lorsque le journaliste lui a demandé si l ’Espagne pourra comprendre les positions marocaines vis-à-vis de Sebta et Melilla, El Otmani a répondu que ce sont des sujets qui devront tôt ou tard être remis sur la table. “ Le temps viendra pour l’affaire de Sebta et Melilla, des territoires marocains comme le Sahara” a-t-il déclaré, et qui “reste en suspend depuis cinq ou six siècles”.