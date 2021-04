L’Espagne recevra chaque semaine 1,7 million de doses du vaccin anti-Covid

À partir du 26 avril, et tout au long du mois de mai, l’Espagne recevra chaque semaine 1,7 million de doses de vaccin contre le coronavirus développé par la société Pfizer, a annoncé, lundi, la ministre de la Santé, Carolina Darias.

Cette semaine, 1,2 million de doses de ce vaccin sont arrivées en Espagne, ce qui permettra d’accélérer la campagne de vaccination, sauver des vies et reprendre, dans les prochains mois, la vie normale, a déclaré Mme Darias.

“L’objectif d’atteindre 70% de la population vaccinée en été est vraiment à portée de main. L’objectif est de vacciner, vacciner et vacciner et de donner tous les outils aux communautés autonomes pour qu’elles puissent continuer à inoculer les vaccins”, a encore insisté la ministre.

Pour atteindre cet objectif, le président du gouvernement espagnol, avait annoncé une série de “jalons” en matière de vaccination dans le cadre du “scénario le plus prudent et le plus conservateur”, estimant qu’’au cours des prochaines semaines “il y aura plus de personnes vaccinées que d’infections signalées”.

Le chef de l’exécutif a assuré que “d’ici le 3 mai, il y aura cinq millions de personnes vaccinées avec les deux doses”, 10 millions dans la première semaine de juin, 15 millions dans la semaine du 14 juin 25 millions “dans la semaine du 19 juillet 25 millions”.

Sur la base de cette approche, l’Espagne doit recevoir plus de 87 millions de doses entre avril et septembre.

Après une chute historique de 10,8% du PIB espagnol en 2020 à cause de la suspension pendant plus de mois des activités essentielles et des mesures restrictives, notamment dans le secteur touristique, l’Espagne compte sur la campagne de vaccination pour renouer avec la croissance économique.

( Avec MAP )