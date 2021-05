L’état de santé du détenu (S.R) incarcéré à la prison locale Ain Sebaâ 1 est “normal” (mise au point)

L’état de santé du détenu (S.R) est “normal”, a indiqué la Direction de la prison locale Ain Sebaâ 1, soulignant que les informations véhiculées par certaines parties selon lesquelles il serait “mourant” et “immobile” sont dénuées de tout fondement.

Dans une mise au point publiée en réponse à ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux au sujet de l’état de santé du détenu (S.R), la direction de l’établissement pénitentiaire précise que “l’intéressé a reçu ce lundi matin ses avocats dans le parloir où il s’est rendu à pied”.

La même source ajoute que le détenu a également “bénéficié de la visite de membres de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) et de l’Observatoire marocain des prisons à trois reprises, dont la dernière a eu lieu le 21 mai 2021”.

Elle précise que les parties sus-citées, outre des responsables de l’institution et le directeur régional de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, ont tenté de dissuader le détenu (S.R) de poursuivre la “grève de la faim” , en raison des effets nocifs sur sa santé. Ce dernier a toutefois refusé en maintenant la grève de la faim, note-t-on de même source. Elle rappelle que le 19 mai 2021, l’intéressé a été transféré au CHU Ibn Roch où il a bénéficié des examens médicaux et d’analyses de laboratoire qui ont révélé que son état de santé est normal, ajoutant que la direction de l’établissement pénitentiaire le soumet à une surveillance médicale quotidienne de la part de l’équipe médicale de cet établissement, comme elle veille à ce que le détenu jouisse de tous ses droits garantis par la loi, notamment le droit à la promenade.

