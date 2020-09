L’Etat du Qatar se félicite du dialogue libyen tenu au Maroc

L’Etat du Qatar a salué les “résultats directs” atteints à l’issue des séances de dialogue inter-libyen, tenues à Bouznika sous l’égide du Royaume du Maroc.

Cette étape est constructive et importante dans le processus politique national pour lequel le Qatar a toujours appelé de ses voeux, indique un communiqué du ministère qatari des affaires étrangères rendu public jeudi.

Ce dialogue constructif entre les partenaires libyens constitue un parachèvement de la voie ouverte par l’accord de Skhirat dont la conclusion a eu lieu aussi sans étonnement au Maroc frère, ajoute la même source.

L’Etat du Qatar exprime sa profonde gratitude au rôle avant-gardiste joué par le Royaume du Maroc frère, poursuit le document, souhaitant aux parties du dialogue inter-libyen davantage de réussite pour garantir l’intégrité territoriale libyenne et la paix, la sécurité et la prospérité au peuple libyen toutes composantes confondues.

Les délégations du Haut Conseil d’Etat libyen et du parlement de Tobrouk ont annoncé, jeudi à Bouznika, au terme de leurs réunions dans le cadre du dialogue libyen, qu’elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

Dans un communiqué conjoint, les deux parties ont également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre ces réunions durant la dernière semaine de ce mois afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de cet accord.