L’état d’urgence sanitaire au Maroc : Le film

Les autorités marocaines compétentes avaient pris, avant même l’annonce de l’état d’urgence sanitaire dans le pays le 19 mars 2020, une série de mesures qui se sont poursuivies de manière progressive afin d’assurer leur meilleure mise en œuvre pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 et ainsi, protéger les citoyens de ce virus.

Ci-dessous la chronologie de l’état d’urgence sanitaire au Maroc:

27 janvier 2020

– Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, donne ses Hautes instructions pour le rapatriement des Marocains résidant à Wuhan.

02 mars 2020

– Le Maroc enregistre son premier cas de Coronavirus.

11 mars 20

– Création du Comité de veille économique pour suivre les répercussions de la pandémie de Covid-19.

13 mars 2020

– Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce la suspension des cours en présentiel au Maroc à partir du 16 mars jusqu’à nouvel ordre.

15 mars 2020

– Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, donne ses Hautes instructions pour la création immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus dont les recettes ont dépassées les 33 MMDH.

– Le Maroc décide de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination de son territoire

16 mars 2020

– Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lance l’opération de l’enseignement à distance via le portail électronique TelmidTice et sur la chaîne TV Athaqafia.

20 mars 2020

– Le Maroc déclare l’état d’urgence sanitaire à partir de 18h00 et restriction de la circulation

– Prolongation de l’état d’urgence sanitaire à maintes reprises (dernière prolongation du 04 mars 2021 au 10 avril 2021).

21 mars 2021

-Interdiction d’utiliser les moyens de transport privés et publics entre les villes

-La Royale air Maroc (RAM) suspend ses vols au niveau national.

22 mars 2021

– Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), a donné ses Hautes Instructions au Général de Corps d’Armées, Inspecteur général des FAR Abdelfettah Louarrak, au Général de corps d’armées, Commandant la Gendarmerie Royale, Mohamed Haramou, et à l’Inspecteur du Service de Santé Militaire des FAR, le Général de Brigade Mohamed Elabbar, afin que la médecine militaire prenne part conjointement avec son homologue civile à la délicate mission de lutte contre la pandémie de Covid19.

26 mars 2021

– Octroi d’une indemnité forfaitaire de 2.000 dirhams au profit des salariés déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) en arrêt provisoire de travail.

05 avril 2020

– Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé Sa grâce royale au profit de 5.654 détenus et ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des détenus au sein des établissements pénitentiaires, particulièrement contre la propagation de l’épidémie du coronavirus

07 avril 2020

– Le port du masque de protection devient obligatoire dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la propagation de l’épidémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

13 avril 2020

– Le Souverain propose le lancement d’une initiative de Chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie.

23 avril 2020

– Interdiction de déplacement nocturne à compter du 1er ramadan entre 19h à 05h.

14 mai 2020

– Distribution de plus de 13 millions masques de protection contre Covid-19.

1er juin 2020

– Lancement de l’application mobile “Wiqaytna” de notification d’exposition à la Covid-19

09 juin 2020

– Les autorités publiques ont décidé de mettre en œuvre un plan d’assouplissement des mesures de confinement sanitaire selon la situation épidémiologique de chaque préfecture ou province de manière progressive et selon plusieurs étapes et ce, à partir du 11 juin 2020.

14 juin 2020

– SM le Roi Mohammed VI a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

9 novembre 2020

– SM le Roi, que Dieu L’assiste, préside une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19 et ordonne le lancement d’une opération massive de vaccination contre la Covid-19.

08 décembre 2020

– SM le Roi, que Dieu L’assiste, donne Ses Hautes Instructions au gouvernement pour l’adoption de la gratuité du vaccin contre l’épidémie de la COVID-19 au profit de tous les Marocains.

23 décembre 2020

– Le gouvernement décide la prise de mesures de précaution à partir du 23 décembre:

– La fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h00;

– Couvre-feu nocturne de 21h00 à 6h00 à l’échelle nationale, sauf cas exceptionnels;

– Prorogation des mesures préventives en vigueur (dernière date le 15 mars 2021 et ce pour une durée de deux semaines supplémentaires).

22 janvier 2021

– Réception d’une première livraison du vaccin britannique Astrazeneca, fabriqué en Inde et autorisé par le Maroc le 6 janvier.

27 janvier 2021

– Le Maroc reçoit la première livraison du vaccin chinois Sinopharm contre la Covid-19.

28 janvier 2021

– SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, lance la campagne nationale de vaccination contre Covid-19 et reçoit la première dose du vaccin contre la Covid-19.

19 février 2021

– L’administration de la 2ème dose du vaccin contre la Covid-19.

