L’euro progresse face au dollar

La monnaie unique européenne progressait vendredi face au dollar tandis que la livre sterling flanchait à la suite des déclarations du Premier ministre britannique Boris Johnson qui a exigé des Européens un “changement fondamental” pour continuer les négociations post-Brexit.

L’euro gagnait 0,20% au billet vert, à 1,1731 dollar, lâchant cependant près de 0,8% sur l’ensemble de la semaine.

La monnaie britannique, qui gagnait du terrain face au dollar et à l’euro plus tôt dans la journée, a brusquement piqué du nez vendredi, perdant temporairement 0,35% et 0,40% face à ces deux devises.

Elle se reprenait légèrement, revenant proche de son prix de début de séance face au billet vert à 1,2912 dollar et cédant 0,18% face à la monnaie unique à 90,86 pence pour un euro.

Face au dollar, la monnaie britannique reste toujours bien plus proche de son plus haut annuel atteint début septembre, près de 1,35 dollar, que de son plus bas mi-mars, sous 1,15 dollar.

Voix qui compte sur les marchés, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a par ailleurs estimé jeudi qu’un accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne scellant leurs relations post-Brexit finirait par être conclu en raison des enjeux considérables pour les deux parties.

( Avec MAP )