L’euro stable face au dollar

L’euro était stable face au dollar mardi dans l’attente de la conclusion de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) mercredi, tandis que la livre britannique s’inscrivait en nette baisse. L’euro restait stable (-0,001% à 1,1929 dollar pour un euro). La livre, quant à elle, cédait 0,54% face à l’euro comme face au dollar, à 86,28 pence pour un euro et 1,3825 dollar pour une livre.

Galvanisée par la conclusion d’un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Union européenne et par une campagne de vaccination rapide, la livre a pris 3,6% face à l’euro et 1,2% face au dollar depuis le début de l’année.

Si aucun changement majeur de politique monétaire n’est attendu, les cambistes veulent voir si la Fed s’inquiète de la hausse des taux sur le marché obligataire et partage la crainte des marchés d’une remontée mal contrôlée de l’inflation.

( Avec MAP )