L’ex-directeur régional de l’Administration des Douanes Ahmed Radi est décédé

C’est avec un grand regret et tristesse, que nous avons appris la mort de Si Ahmed Radi, ancien directeur régional de l’Administration des Douanes.

Les amis et collègues du défunt ont présenté, dans une lettre, leurs sincères condoléances à sa famille et ont exprimé leur profonde douleur suite à cette cruelle disparition. Ils prient aussi le Tout Puissant d’avoir le défunt en sa sainte miséricorde et d’entourer sa famille de son soutien et de ses bienfaits.

Par la miséricorde de Dieu que son âme repose en paix et qu’il donne à sa famille la force de tenir et de persévérer.

A Dieu nous sommes , à Lui nous retournons.