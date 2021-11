L’explosion de Liverpool, un rappel brutal de la nécessité de rester vigilants

L’explosion survenue, dimanche, près de l’hôpital pour femmes de Liverpool est un « rappel brutal de la nécessité pour nous tous de rester extrêmement vigilants« , a indiqué lundi le premier ministre britannique, Boris Johnson.

Mais ce que cette attaque a montré par-dessus tout, « c’est que le peuple britannique ne se laissera jamais intimider par le terrorisme« , a-t-il souligné, en amont d’une conférence de presse dédiée à la présentation des dernières statistiques du Covid-19 en Grande-Bretagne. « Nous ne céderons jamais à ceux qui cherchent à nous diviser par des actes de violence insensés et nos libertés ainsi que notre mode de vie prévaudront toujours« , a-t-il insisté. Il a ensuite rendu hommage « aux services d’urgence qui ont réagi comme toujours avec rapidité et professionnalisme« .

→ Lire aussi : Explosion de Liverpool: le niveau de la menace terroriste rehaussé à « grave »

Dimanche, un taxi a explosé devant l’hôpital pour femmes de Liverpool, tuant le passager et blessant le chauffeur. La police a depuis confirmé la piste terroriste, précisant que l’enquête des équipes de déminage « a montré qu’il s’agissait bien du déclenchement d’un engin explosif » et que « l’hôpital était la cible ». « L’enquête a également montré que le dispositif a été introduit dans le véhicule par le passager« , selon la même source. Trois hommes, âgés de 29, 26 et 21 ans, ont été interpellés dimanche dans le quartier de Kensington en vertu de la loi sur le terrorisme. Un quatrième individu âgé de 20 ans a été arrêté dans le même quartier lundi matin.

Plus tôt dans la journée, la ministre de l’Intérieur britannique, Priti Patel, a annoncé que le Royaume-Uni a relevé le niveau de la menace terroriste à « grave », ce qui signifie que le risque d’attaque est considéré comme « hautement probable ».

( Avec MAP )