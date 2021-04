LG Electronics met un terme à son activité mobile

LG Electronics a annoncé, Lundi 05 avril 2021, la fermeture de sa division smartphones pour se concentrer sur d’autres activités qui offriront de nouvelles expériences et une valeur ajoutée aux consommateurs.

LG Electronics, deuxième fabricant sud-coréen d’électroménager après Samsung, a indiqué, dans une annonce officielle,5 que ses produits mobiles continueront d’être disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

« Nous préparons des pièces de rechange pour éviter les désagréments des clients. Les utilisateurs peuvent acheter des accessoires de téléphonie mobile LG (batterie, chargeur, câble d’alimentation, casques, etc.) via les canaux d’achat existants en fonction de la durée de vie des produits existants. Pour les autres accessoires tiers (étui, film protecteur, etc.), cependant, l’approvisionnement peut être limité en fonction de la situation d’inventaire du fournisseur », a précisé LG sur sa plateforme FAQ.

En outre, le groupe a souligné qu’il continuera à fournir des services après-vente et des mises à jour de sécurité et de stabilisation de la qualité afin d’éviter les inconvénients pour les clients. Et d’ajouter que la liquidation de l’activité de téléphonie mobile devrait être terminée d’ici le 31 juillet, bien que le stock de certains modèles existants puisse encore être disponible par la suite.