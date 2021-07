Liban: Le nouveau Premier ministre désigné entame les consultations pour former son cabinet

Le nouveau Premier ministre libanais désigné, Najib Mikati, a entamé mardi les consultations parlementaires dans le but de former un gouvernement.

Déjà deux fois Premier ministre, Najib Mikati a été désigné lundi à l’issue des consultations parlementaires, quelques jours après la récusation de Saad Hariri. M. Mikati a affirmé qu’il compte former une équipe “purement technique” et loin des considérations politiques et politiciennes traditionnelles.

Il avait abordé, dans une de ses premières déclarations, les pénuries de courant qui avaient plongé le pays dans l’obscurité et handicapé son économie. Au Liban, les affaires courantes ont été gérées depuis près d’un an par le gouvernement intérimaire de Hassan Diab qui avait démissionné suite à la forte explosion survenue au port de Beyrouth en août dernier, ayant causé la mort de 200 personnes.

( Avec MAP )