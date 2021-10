Liban: Saisie de 28 tonnes de nitrate d’ammonium à Baalbek

Les forces de sécurité libanaises ont saisi mardi 28 tonnes de nitrate d’ammonium dans le village d’Arsal à Baalbek, a rapporté l’armée libanaise, citée mercredi par l’agence de presse Chine Nouvelle.

Ces grandes quantités de nitrate d’ammonium ont été retrouvées dans une station-service de cette zone, a indiqué l’armée dans un communiqué. Les forces de sécurité ont arrêté trois suspects impliqués dans le stockage de ces produits chimiques et les enquêtes ont été ouvertes.

Le 4 août 2020, le port de Beyrouth a été frappé par deux violentes déflagrations dues à l’explosion de près de 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium qui étaient stockées dans l’un des entrepôts du port depuis 2013. Cette explosion a fait au moins 200 morts et plus de 6.000 blessés, et détruit une grande partie de la ville.

( Avec MAP )