Libye: Les élections une étape « essentielle » sur la voie de la paix et de la stabilité

Le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a indiqué, vendredi, que les élections prévues en décembre prochain en Libye représentent une étape “essentielle” sur la voie de la paix et de la stabilité.

Dans un message vidéo à l’occasion de la Conférence de Paris sur la Libye, le chef de l’ONU a souligné que la communauté internationale continuera à soutenir les Libyens dans l’organisation d’élections parlementaires et présidentielles “inclusives et crédibles” le 24 décembre, comme prévu par la Feuille de route politique adoptée en 2020, et mandatée par la résolution 2570 du Conseil de sécurité.

Il a rappelé, dans ce cadre, que jusqu’à présent, près de trois millions de personnes se sont inscrites sur les listes électorales.

“Cette étape doit être bâtie sur une base solide, avec des cadres inclusifs et crédibles qui puissent garantir son succès”, a estimé le SG de l’ONU, invitant les Libyens à se rassembler dans un “esprit d’unité nationale, à surmonter les différences qui subsistent et à forger un consensus sur le cadre juridique des élections, en consultation avec toutes les institutions nationales compétentes, et dans le respect de leurs règles et procédures”.

En octobre 2020, un accord de cessez-le-feu avait été conclu entre les camps rivaux dans l’est et l’ouest de la Libye. Dans la foulée, un gouvernement unifié et transitoire a été formé sous l’égide de l’ONU, pour mener le pays à des élections législatives et présidentielle, censées sortir la Libye d’une décennie de chaos.

Convoquée à l’initiative de la France, la Conférence internationale sur la Libye entend donner une ultime « impulsion » aux élections du 24 décembre qui sont censées tourner la page d’une décennie de chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Selon un communiqué de la présidence française, l’objectif de cette Conférence sera d’apporter un soutien international à la poursuite de la transition politique engagée et à la tenue des élections selon le calendrier prévu.

( Avec MAP )