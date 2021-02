Libye: l’UE se félicite de l’élection d’une autorité exécutive unifiée

L’Union européenne (UE) et ses États membres se sont félicités de l’élection, vendredi, par les membres du Forum de dialogue politique libyen, d’une autorité exécutive unifiée.

“Il s’agit d’une étape importante (…) dans le processus visant à mener le pays vers la tenue d’élections nationales le 24 décembre 2021”, indique un communiqué du Conseil de l’UE.

L’UE et ses États membres insistent ainsi sur la nécessité de la formation rapide d’un nouveau gouvernement inclusif qui “œuvrera pour la réconciliation nationale et l’unification du pays”, relève-t-on.

“Depuis la conférence de Berlin, la Libye a fait des progrès significatifs pour assurer une paix et une stabilité durables, notamment grâce à la réouverture du secteur de l’énergie, à l’accord national de cessez-le-feu du 23 octobre 2020, à la feuille de route pour la tenue d’élections nationales en décembre 2021, et, à présent, l’élection d’une autorité exécutive transitoire unifiée”, ont souligné l’UE et ses États membres.

“Nous saluons les efforts et la détermination dont ont fait preuve les membres du Forum de dialogue politique libyen et l’équipe de la Mission d’appui des Nations-Unies en Libye (MANUL) pour parvenir à une solution politique négociée et inclusive (…) et créer les conditions de la réconciliation et de l’unité nationale en Libye”, ajoute le communiqué.

L’UE et ses États membres ont également exhorté toutes les parties prenantes libyennes concernées à travers le pays et tous les membres de la communauté internationale à faire preuve d’une ferme détermination à soutenir l’autorité exécutive unifiée de transition dans l’intérêt de la stabilisation du pays et de la réconciliation nationale.

( Avec MAP )