L’ICESCO approuve le financement en 2021 de 9 projets au profit de l’État de Palestine

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a approuvé le financement d’un ensemble de projets au profit de l’État de Palestine, à mettre en œuvre au cours du 2ème semestre 2021, et ce, en accord et en coopération avec la Commission nationale palestinienne pour l’éducation, la culture et les sciences.

Il s’agit de 9 projets couvrant les trois domaines d’action susmentionnés de l’ICESCO et bénéficiant à toutes les régions géographiques palestiniennes dans les gouvernorats du Nord et du Sud et des communautés bédouines, en accordant une priorité et une attention particulières au soutien d’Al-Qods en raison des attaques et violations systématiques perpétrées contre elle par l’occupation israélienne dans tous les aspects de la vie.

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a réaffirmé le souci de l’Organisation de cibler les secteurs éducatif, culturel et scientifique en Palestine, indiquant que l’adoption par l’ICESCO de ces projets est un message de soutien au peuple palestinien, à la lumière des circonstances que vit l’État de Palestine, à savoir la campagne féroce de violations, et en particulier les attaques répétées contre Al-Qods Al-Charif et les lieux saints qui s’étendent de la mosquée Al-Aqsa jusqu’à l’église du Saint-Sépulcre, mais aussi les tentatives d’expulsion des habitants du quartier Cheikh Jarrah et d’autres régions d’Al-Qods.

La Commission nationale palestinienne, représentée par son Président et membre du Comité exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Dr Ali Zeidan Abu Zuhri, a adressé ses remerciements et sa gratitude à l’ICESCO, représentée par son Directeur général, Dr Salim M. AlMalik, pour la prompte réponse aux propositions de projet soumises par l’État de Palestine au titre de 2021. Ces propositions ont été examinées grâce aux efforts de coordination avec les partenaires officiels des ministères et organismes gouvernementaux et privés compétents.

Dr Abu Zuhri a souligné l’importance de cette coordination pour mettre en œuvre les programmes et projets qui englobent la plupart des domaines d’action de l’ICESCO et ciblent les personnes à besoins spécifiques, le développement des médias, la femme, l’intelligence artificielle, l’enseignement technique, la musicothérapie et le soutien aux communautés bédouines. Il a également salué l’augmentation par l’ICESCO de la valeur des bourses accordées aux étudiants des universités palestiniennes.

Ajoutant que le travail sous l’égide de l’ICESCO offre à l’État de Palestine une opportunité précieuse de faire avancer les programmes et projets conformément aux priorités et orientations de l’Organisation et aux priorités nationales à la lumière des circonstances difficiles actuelles, Dr Abu Zuhri a précisé que l’obtention du financement de ces projets selon le plafond à partir duquel l’ICESCO peut financer les États membres reflète le professionnalisme, le partenariat et la coordination dans l’élaboration des dossiers de programme et projets, réalisés par les équipes de la Commission nationale en coopération avec les institutions nationales partenaires et concernées, qu’elles soient gouvernementales ou privées.