L’ICESCO tient une réunion préparatoire pour lancer le projet du modèle de développement de l’éducation de base au Maroc

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu une réunion avec une équipe d’experts pédagogiques de la Faculté des Sciences de l’Éducation (FSE) de l’Université Mohammed V à Rabat, pour préparer le lancement du « Projet d’élaboration d’un modèle de développement de l’éducation de base au Royaume du Maroc », en coopération entre l’ICESCO, la Banque islamique de Développement (BID) et le Ministère marocain de l’Éducation nationale, la Formation professionnelle, l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique.

Lors de la réunion, tenue vendredi 2 juillet 2021 au siège de l’ICESCO à Rabat, a été discuté la présentation faite par l’équipe d’experts, concernant les composantes du projet et les modalités de sa mise en œuvre, qui consistent à préparer et expérimenter trois nouveaux modèles dans le système éducatif, à savoir : un modèle de nouvelles méthodes d’enseignement pour les étudiants et les cadres d’enseignement ; un nouveau modèle pour la gouvernance et la gestion des établissements d’enseignement ; et un modèle déterminant les ressources de qualité et les outils nécessairs de mise en œuvre.

Pendant la réunion, Dr Koumbou Barry, Cheffe du Secteur de l’Éducation à l’ICESCO, et M. Aziz El Hajir, spécialiste en Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement, ont souligné l’importance de ce projet, en tant qu’initiative pionnière qui porte sur un modèle éducatif innovant avec une nouvelle vision du concept d’éducation de base inclusive, qui bénéficiera au Royaume du Maroc et aux États membres de l’ICESCO, privilégie les groupes vulnérables, notamment les filles dans les zones rurales et reculées, et comprend les concepts d’éducation tout au long de la vie et de gestion du changement.