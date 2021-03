Liga (27ème journée) : Le Marocain En-Nesyri offre le derby au Séville contre Betis

Youssef En-Nesyri poursuit ses prestations remarquables. L’international marocain a offert une précieuse victoire au FC Séville lors du derby contre Real Betis, disputé dimanche soir au Stade Ramon Sanchez Pizjuan.

Auteur d’un doublé mardi dernier contre Dortmund dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions, En-Nesyri a inscrit l’unique but de la rencontre contre les Sévillans du Real Betis à la 27ème minute.

L’international marocain totalise 14 buts au championnat espagnol cette saison et 6 dans la Ligue des champions.

Avec cette victoire, FC Séville conforte sa position à la 4e place, synonyme de Ligue des champions, à six longueurs de la Real Sociedad, 5ème et qui compte un match de plus.

Avec MAP