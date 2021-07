L’IGOT s’inscrit dans la continuité de la campagne nationale de sensibilisation aux méfaits du tabagisme

A l’instar des autres pays, le Maroc a célébré le 31 Mai la Journée Mondiale Sans Tabac. A cette occasion, le ministère de la santé a lancé, du 31 Mai au 30 Juin 2021, une campagne nationale de sensibilisation aux dangers du tabagisme et aux avantages du sevrage tabagique.

Dans la continuité de cette campagne, l’Inter-Groupe d’Oncologie Thoracique (IGOT) organise sur l’ensemble du territoire, avec le soutien des laboratoires Roche, plusieurs journées de formation destinées aux médecins généralistes avec comme thème le cancer bronchique.

En effet, si le tabagisme est la principale cause de cancer dans le monde, il reste le premier facteur de risque du cancer du poumon, ce dernier est le type de cancer le plus répandu à travers le monde depuis 1985. En 2012, le nombre de nouveaux cas a été estimé à 1,82 millions, dont 1,24 millions d’hommes et 0 .58 millions de femmes, la mortalité était de 1.59 millions de personnes.

Le cancer du poumon représente 13% de l’ensemble de cas de cancer qui ont été diagnostiqués en 2012, et représente un pourcentage de 19,4% de mortalité liée au cancer1.

Selon le registre des cancers du grand Casablanca, le cancer du poumon a connu une stabilité entre 2004 et 2007 pour augmenter en 2012 avec en termes d’incidence, un taux qui est passé de 20,3 pour 100 000 en 2004 à 25,4 pour 100 000 en 2012. C’est la localisation par cancer la plus fréquente chez l’homme puisque l’incidence brute chez le sexe masculin était de 25 pour 100 000 hommes contre 2,8 chez le sexe féminin. Le taux standardisé sur la population mondiale étant de 32,8 chez les hommes et de 3,4 chez les femmes2.

→ Lire aussi : Journée mondiale Sans Tabac : Campagne nationale de sensibilisation aux méfaits du tabagisme

Ces formations, menées par d’imminents experts de différentes spécialités, constituent l’occasion de faire un rappel sur l’épidémiologie de cette maladie grave ; d’exposer les différentes étapes de parcours de patient du diagnostic aux soins palliatifs en passant par les différentes étapes de la prise en charge ; et de montrer le rôle crucial du médecin généraliste aussi bien dans ce parcours que dans la sensibilisation des patients fumeurs.

À propos de l’Inter-Groupe d’Oncologie Thoracique (IGOT)

L’IGOT est une société savante lancée il y a une vingtaine d’années, réunissant tous les acteurs concernés par l’oncologie thoracique (pneumologues, chirurgiens, oncologues, anatomo-pathologistes, radiologues, …). Elle organise à intervalles réguliers des réunions de concertation pluridisciplinaire entre différents spécialistes afin de discuter les dossiers de patients présentant une maladie donnée, et valider collégialement les traitements nécessaires.

L’IGOT est par ailleurs en étroite collaboration avec différentes sociétés savantes impliquées dans la recherche clinique et technique en oncologie thoracique.

À propos de ROCHE

Roche est le leader mondial de biotechnologies, du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer. Roche est également une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. La société vise également à améliorer l’accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Trente médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la Liste des Médicaments Essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé. Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. Roche est présent au Maroc depuis 1960 à travers ses deux activités, la pharmacie et le diagnostic.