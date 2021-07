L’INAM innove ses services à travers son partenariat avec SAP

La Direction Générale de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) a tenu une cérémonie officielle de la mise en ligne du progiciel SAP, leader mondial des logiciels d’entreprises, le 25 Juin 2021.

Cette cérémonie a eu lieu en présence de la Présidente du Conseil d’Administration de cet institut, des représentants des organismes de sécurité sociale, des prestataires conventionnés, du directeur général de SAP Afrique francophone, M. Hicham Iraqi Houssaini, et d’autres partenaires techniques et financiers.

La réalisation de ce projet s’inscrit dans la vision de l’INAM de devenir un centre d’expertise national de l’assurance maladie au Togo et dans la sous-région où l’innovation s’allie à l’excellence pour optimiser la gestion des ressources et offrir des services de qualité.

L’INAM a fait le choix de migrer vers la digitalisation de ses process et activités à travers la mise en œuvre de son schéma directeur du système d’information 2018-2021 dont le logiciel SAP en est une composante.

L’implémentation du logiciel SAP vise à doter l’INAM des outils performants et efficients de gestion de ses processus supports dans une base de données unique qui assure la production de l’information financière fiable tout en optimisant le processus de paiement des prestataires de soins.

Pour les premiers responsables de cet organisme, l’utilisation de SAP a pour avantages d’optimiser les processus de gestion, de garantir la cohérence et l’homogénéité des informations tout en simplifiant les tâches en vue d’améliorer la qualité de services fournis aux clients.

La mise en production du progiciel SAP lancé ce jour comporte quatre modules, à savoir le module controlling (CO), le module Human Capital Management (HCM), le module Matériels Management (MM) et le module Finance (FI).

Cet outil informatique innovant qui a donné des résultats probants dans plusieurs grandes entreprises, a été implémenté avec l’assistance technique de l’intégrateur ALINK qui a assuré la disponibilité ainsi que la mise en place de la solution ; et ce avec l’accompagnement du cabinet DELOITTE TOGO en tant que AMOA (Assistance à maitrise d’ouvrage). Après les phases de conception, de réalisation, de formation, de recette et de production, cette cérémonie a marqué le démarrage de la mise en ligne du progiciel SAP au sein de l’INAM.

Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de SAP Afrique francophone, et l’intégrateur ALINK, étaient présents à cette cérémonie et n’ont pas manqué de féliciter l’INAM de faire partie désormais du cercle des entreprises innovantes en Afrique ayant recours aux solutions SAP.

Il faut noter qu’après le progiciel SAP, l’INAM se prépare dans les prochains jours à lancer l’exploitation de son application métier dénommé « ISTANE » qui sera prioritairement utilisé dans les formations sanitaires de niveau CHU, CHR, CHP et pharmacies partenaires de l’INAM.

A travers ces solutions informatiques, l’INAM fait une avancée remarquable dans la modernisation et la transformation de son système pour faire face aux enjeux et défis de la couverture maladie universelle qui sera progressivement mise en œuvre conformément au PND et la feuille de route du gouvernement « Plan Togo 2025 ».