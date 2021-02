L’incubateur de l’X lance un appel à candidature aux porteurs de projets

L’incubateur X-Novation de la prestigieuse école Polytechnique (l’X) de Paris recrute des start-ups pour sa prochaine promotion X-Up 13 qui débutera au mois d’avril. Une opportunité pour les jeunes porteurs de projet de participer à un programme d’incubation intensif de six mois. Le dernier délai pour le dépôt de candidatures est le 28 février 2021.

Chaque année, le programme accompagne des porteurs de projets avec des outils et des méthodologies d’innovation efficaces. Les start-ups reçoivent un coaching personnalisé, dispensé par des experts de renommée, dans un écosystème dynamique, technologique et innovant.

Pour rappel, plus d’une quarantaine d’étudiants marocains ont poursuivi leur cursus au sein de cette école cette année, faisant du Royaume la deuxième nationalité la plus représentée sur le campus derrière la Chine. Ce programme représente une nouvelle opportunité pour les jeunes compétences marocaines de briller à l’étranger et de contribuer au rayonnement du Royaume.

Plus d’informations sur le lien suivant : https://www.polytechnique.edu/fr/lincubateur-x