L’Inde est devenue le 2e plus grand centre de startups au monde, selon le PM indien

L’Inde est devenue le deuxième plus grand centre de startups au monde, et cela a été réalisé grâce notamment à la contribution des étudiants des Instituts indiens de technologie (IIT), a indiqué le Premier ministre indien, Narendra Modi.

« En cette 75e année d’indépendance, nous avons plus de 75 licornes et plus de 50.000 startups dont 10.000 ont été créées au cours des six derniers mois seulement« , a souligné le PM indien lors de la cérémonie de remise des diplômes organisée, mardi, par l’IIT de Kanpur (nord).

Au cours des sept dernières années, plusieurs programmes ont été introduits par le gouvernement pour soutenir les étudiants, rappelle M. Modi ajoutant que tout le monde devrait œuvrer pour faire réussir l’initiative Atmanirbhar Bharat (Inde autonome).

« Ce siècle est entièrement axé sur la technologie. Les étudiants ont investi les années les plus importantes de leur vie dans l’apprentissage de la technologie ce qui les rendent prêts à faire face plus efficacement à des défis plus importants« , a considéré le Premier ministre.

A cette occasion, les étudiants ont reçu des diplômes numériques grâce à une technologie interne basée sur la blockchain développée à l’Institut dans le cadre d’un projet national de blockchain.

Ces diplômes numériques peuvent être vérifiés à l’échelle mondiale et sont infalsifiables, assure M. Modi.

(Avec MAP)