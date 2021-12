L’INDH renforce sa mobilisation pour la prise en charge des personnes en situation de handicap

Instaurée en 1992 à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies, la Journée internationale du handicap est célébrée le 3 décembre de chaque année au Maroc, à l’instar d’autres pays dans le monde.

Cette journée est l’occasion de revenir sur l’action menée par l’INDH pour prendre en charge et accompagner les personnes en situation de handicap. Ce faisant, l’INDH s’est constamment mobilisée, depuis son lancement en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, pour la dignité des personnes à besoins spécifiques, contribuant ainsi à favoriser leur intégration dans la société.

À travers le Programme d’Accompagnement des Personnes en Situation de Précarité, l’INDH a ainsi mis en œuvre de nombreux projets de prise en charge des personnes handicapées sans ressources dans des centres spécialisés, répartis sur l’ensemble du territoire national. Depuis septembre 2018, qui marque le lancement de la phase III de l’INDH, les prestations assurées par ces centres ont été sensiblement améliorées afin de correspondre au mieux aux besoins de prise en charge de la population bénéficiaire dans des conditions dignes.

→ Lire aussi : INDH: Une implication dans tous les programmes de formation des jeunes et leur inclusion économique

L’INDH a actionné pour ce faire principalement 3 leviers :

l’élaboration et le déploiement d’une nouvelle approche pour la gestion des centres, plus adaptée aux exigences de performance, de mutualisation des ressources et de respect de l’environnement ;

l’instauration de normes de qualité en matière de construction et de maintenance des bâtiments et des équipements dans le souci de garantir le bon fonctionnement des centres et, partant, leur pérennité ;

le renforcement des capacités du personnel des centres spécialisés à travers des formations mettant l’accent sur les compétences nécessaires à un encadrement professionnel des personnes en situation de précarité, notamment celles à besoins spécifiques.

L’INDH a, depuis le début effectif de la troisième phase en 2019, piloté 1066 projets et actions, et a mis en œuvre un investissement de 462 millions de dirhams qui a bénéficié à plus de 150 000 personnes ces trois dernières années, réparties sur tout le territoire national.

L’essentiel des actions menées a concerné la construction et l’équipement des centres d’accueil spécialisés, l’acquisition de moyens de transport, y compris les ambulances, pour les personnes en situation de handicap, et le fonctionnement ou la maintenance des établissements. La mobilisation des ressources a également permis de lancer des actions de sensibilisation et de communication, leviers indispensables pour opérer un changement de perception vis-à-vis du handicap. Cette sensibilisation vise aussi les bénéficiaires eux-mêmes afin de les impliquer dans l’effort entrepris pour leur permettre de prendre pleinement part au développement du pays.