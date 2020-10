L’infection de Trump au Covid : une aubaine pour sa réélection ?

Vendredi 2 octobre, le président Trump annonçait sa contamination à la Covid-19, ainsi que celle de sa femme et 17 membres de la Maison-Blanche. À moins d’un mois des élections présidentielles, ses sorties sont pour le moins déroutantes et son état de santé qu’il considère comme « une bénédiction de dieu » interroge les observateurs.

C’est un président quasi-fanfaronnant qui apparait à la sortie de l’hôpital militaire Walter-Reed, le lundi 5 octobre : « Votre président préféré » dit-il avant de recommander aux Américains de sortir de chez eux en étant prudent. Une sortie qui a de quoi alimenter toutes les théories complotistes et les spéculations sur les élections. Est-ce une façade ? Une stratégie ? Une chose est sure, comme à son habitude, il compte bien tourner la situation à son avantage et profiter de cette mésaventure.

Le président cobaye ?

Selon la presse américaine, le président aurait été soumis à un protocole particulier. De la Dexaméthasone (corticoïdes), le Remdesivir du laboratoire américain Gilead, du Zinc, de la Vitamine D, du Famotidine, de la mélatonine contre les troubles du sommeil, de l’aspirine et le Regeneron, traitement « miracle » d’un laboratoire américain. Pas de chloroquine pour le président qui pourtant disait en prendre à titre préventif. Si ce cocktail a permis au président de sortir de l’hôpital au bout de quelques jours seulement, il suscite beaucoup d’interrogations, notamment l’administration du Regeneron qui en est encore à la phase d’essai et n’a pas été autorisé à ce marché. Par ailleurs, dès sa sortie de l’hôpital, le président n’a pas hésité à vanter les mérites de ce dernier, faisant ainsi grimper les actions de 7% : « On m’a donné du Regeneron et c’était incroyable, je me suis senti immédiatement mieux », avant d’assurer se sentir “mieux qu’il y a 20 ans” et déclarer avoir hâte de débattre avec Joe Biden le 15 octobre prochain.

Selon la chaîne américaine CNN, le PDG de Regeneron, Leonard Schleifer n’est autre qu’un partenaire de golf du président qui aurait reçu un financement en juillet de près de 450 millions de dollars dans le cadre de l’Operation Warp Speed. Selon la même source, le président détenait également des parts de Regeneron et du laboratoire Gilead qui fabrique le Remdesivir selon un document datant de 2017 du bureau américain de l’éthique gouvernementale. Participations qui ont disparu de la version 2020 du même document. Ainsi, Trump s’est empressé d’annoncer que l’armée distribuera ce produit dans le pays “Je veux que tout le monde reçoive le même traitement que le président“.

La Covid-19, finalement un argument en sa faveur ?

Si l’état de santé de Trump préoccupe, notamment après la vidéo de sa déclaration le montrant respirer difficilement, le docteur Sean Conley a assuré mardi qu’il « a passé une première nuit reposante chez lui, et aujourd’hui il ne présente aucun symptôme ». De quoi rassurer les Américains qui pourrait le voir comme un héros et un grand vainqueur du virus. Par ailleurs, le président va jusqu’à affirmer son immunité contre la maladie. En effet, son médecin diffusait dans un courrier que Trump n’était plus contagieux. Suffisant pour ce président imprévisible, pour assurer avoir reçu un « Feu vert total et complet des médecins de la Maison-Blanche, hier. Cela signifie que je ne peux plus attraper le virus (immunisé) et que je ne peux plus le transmettre. C’est bon à savoir !!! ». Des affirmations farfelues alors que la communauté scientifique même ne semble toujours pas avoir résolu le mystère de l’immunité contre la Covid.

Mais le président ne s’arrête pas là, et quoi de mieux que d’attirer l’attention sur son adversaire Joe Biden en insinuant qu’il pourrait être malade. “Si vous regardez Joe, il toussait terriblement hier (samedi 10 octobre), puis il attrapait son masque, puis il toussait…”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas ce que cela veut dire mais la presse n’en a pas beaucoup parlé“, a-t-il ajouté. Néanmoins, jusqu’ici, tous les tests du candidat démocrate, publiés quotidiennement par son équipe de campagne, se sont révélés négatifs rapporte l’AFP.

Si le président compte utiliser toutes les armes à sa disposition pour se démarquer avant le jour J, l’écart dans les sondages entre les deux adversaires continue de se creuser en faveur de Biden. Trump se serait même attiré les foudres des familles des plus de 200.000 victimes et des personnes défavorisées, qui n’ont pas eu droit au traitement de faveur du Président qui a déclaré : « Ne laissez pas le coronavirus vous dominer, n’ayez pas peur de lui, nous allons le battre. Nous avons les meilleurs équipements médicaux et les meilleurs médicaments ”.