L’infernal couple Dounia et Adnane Filali, maîtres dans l’escroquerie, exilés en Chine et leurs forfaits au Maroc

Dounia Moustaslim et Adnane Filali, voici un couple fulminant que l’on comparerait volontiers à « Bonnie and Clyde » du cinéma de Hollywood. A la recherche par tous les moyens de l’argent et du succès. Sauf que dans leur cas, c’est une course folle qui a tourné au pugilat.

La « célébrité » par le méfait et l’escroquerie est-elle payante ? A terme, elle est rattrapée par la loi et la justice. Voici le témoignage sur l’histoire rocambolesque d’un jeune couple marocain, exilé en Chine, après avoir « grugé » des centaines de Marocains et surtout les avoir menés en bateau à travers un business alléchant qui s’est révélé en fin de compte être une escroquerie, ni plus ni moins. Plus de 1500 de leurs « clients » ont porté plainte et se sont même constitué en association pour les dénoncer…