L’investissement dans l’enseignement supérieur au cœur des priorités du gouvernement

L’investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique est au cœur des priorités du gouvernement, a affirmé, vendredi à Fès, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.

« Le programme gouvernemental a placé au cœur de ses priorités l’investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, comme levier incontournable pour édifier un capital humain de qualité, dotés des compétences requises et de la résilience suffisante pour permettre à notre pays d’accélérer sa trajectoire de développement et de se hisser au rang des nations prospères », a indiqué le ministre, qui s’exprimait lors de la cérémonie d’excellence 2020-2021 de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA).

La feuille de route stratégique sur laquelle se penche actuellement le ministère s’inscrit pleinement dans cette perspective, a noté M. Miraoui, ajoutant que ce plan se base sur quatre axes majeures notamment une réforme pédagogique globale et intégrée, consacrant la centralité de l’étudiant et mettant le numérique au cœurs de la transformation de l’université et une recherche scientifique aux standards internationaux, portée par une nouvelle génération de doctorants, valorisés et recrutés parmi les meilleurs talents.

→Lire aussi : Enseignement: Les conclusions de la nouvelle phase du dialogue social seront concrétisées

Il s’agit aussi, selon le ministre, d’un écosystème d’innovation performant, porté par une alliance forte entre université et monde socioéconomique et axé sur le développement des compétences menant à la créativité et à l’esprit entrepreneurial, et d’une gouvernance rénovée consacrant l’autonomie des établissements de l’enseignement supérieur, dans un cadre contractuel responsabilisant et indexé sur les critères de résultats et de performance.

Pas moins de 175 majorants des 12 établissements de l’USMBA, qui se sont brillamment distingués au cours de leurs études universitaires, ont été primés lors de cette cérémonie.

L’USMBA octroie chaque année des certificats d’excellence et des bourses d’encouragement aux étudiants qui ont obtenu la 1ère et la 2ème place dans toutes les filières enseignées au sein des établissements de l’université.

Avec MAP