L’ISS touchée par une panne d’oxygène

Une panne a mis hors service le système russe d’approvisionnement en oxygène de la Station Spatiale Internationale (ISS), a indiqué jeudi l’Agence spatiale russe Roscosmos.

“Le 14 octobre 2020 à 23H31 (21H31 GMT+1), le système d’approvisionnement en oxygène Elektron-VM qui se trouve dans le module Zvezda, sur le segment russe de l’ISS, s’est éteint”, a indiqué le service de presse de Roscosmos. “Un deuxième système, sur le segment américain, fonctionne normalement et rien ne menace la sécurité de l’équipage et de l’ISS”, a souligné le service de presse, ajoutant que l’équipage de la station effectue les travaux de réparation dans le module.

La veille, un vaisseau Soyouz MS-17 avec à bord l’astronaute américaine Kathleen Rubins et les cosmonautes Sergueï Ryjikov et Sergueï Koud-Svertchkov, s’était amarré sans encombre à la Station orbitale, après un décollage de Baïkonour au Kazakhstan. Le temps total entre le lancement et l’amarrage du Soyouz a été de 3 heures et 3 minutes, soit un nouveau record de vitesse, avait indiqué l’Agence spatiale.

Ils ont rejoint dans l’ISS Chris Cassidy (Nasa), Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner (Roscosmos), dont le retour sur Terre est programmé le 22 octobre.

