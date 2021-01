Dans le cadre de l’opération de révision annuelle des listes électorales générales, les tableaux ‎rectificatifs provisoires ont été mis à la disposition du public pour consultation jusqu’au 17 janvier ‎courant, a annoncé le ministre de l’Intérieur.‎

‎”À l’issue des réunions tenues par les Commissions administratives, sous la présidence des ‎magistrats, dans l’ensemble des communes et arrondissements du Royaume, à l’occasion de la ‎révision annuelle ordinaire des listes électorales générales, lesdites Commissions ont procédé, le 10 ‎janvier, au dépôt des tableaux rectificatifs provisoires, qui comprennent les décisions qu’elles ont ‎prises concernant les nouvelles demandes d’inscription et les demandes de transfert d’inscription ‎qui leur ont été présentées ainsi que les radiations et les rectifications effectuées, et ce dans les ‎bureaux des autorités administratives locales et dans les services des communes et ‎arrondissements”, indique le ministre dans un communiqué.‎

‎”Lesdits tableaux rectificatifs provisoires ont été mis, en plus des listes électorales de l’année ‎dernière, à la disposition du public jusqu’au 17 janvier”, relève la même source, faisant savoir que ‎‎”les personnes intéressées peuvent les consulter sur place durant les horaires officiels de travail”.‎

Par ailleurs, le ministre rappelle que les citoyennes et citoyens non-inscrits sur les listes actuelles, ‎répondant aux conditions légales, et n’ayant pas pu présenter leurs demandes d’inscription avant ‎la fin du mois de décembre dernier, doivent présenter leurs demandes auprès des bureaux de ‎l’autorité administrative locale la plus proche de leur lieu de résidence ou à travers le site ‎électronique dédié aux listes électorales générales “www.listeselectorales.ma”, et ce au cours de la ‎période allant du 18 au 24 janvier courant.‎

Toute personne estimant que son nom a été radié de la liste électorale de manière illégale par la ‎Commission administrative est en mesure de demander à la même commission et dans le même ‎délai la réintroduction de son nom dans la liste électorale, souligne le communiqué.‎

Les demandes et réclamations susmentionnées seront soumises aux Commissions administratives ‎pour les étudier et prendre les décisions nécessaires à leur sujet lors des réunions qui se tiendront ‎à cet effet entre le 10 et 14 février 2021.‎

( Avec MAP )