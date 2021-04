L’Italie et l’UE sont appelées à suivre la dynamique en cours au Sahara marocain

L’Italie et l’Union européenne (UE) sont appelées à suivre la dynamique en cours au Sahara marocain, écrit le portail d’information italien «Meridianoitalia».

«Il est important que l’Italie et l’UE soutiennent pleinement le plan d’autonomie», souligne le portail italien, rappelant l’ouverture par plusieurs pays de consulats dans les villes marocaines de Dakhla et Laâyoune.

Les pays européens devraient passer d’une attitude de « confort » à celle d’«engagement» dans cette nouvelle dynamique pour accélérer le processus visant à mettre fin à ce conflit régional, note la e-publication, car la solution à ce problème permettra de consolider la relance économique et sociale.

Meridianoitalia souligne que l’initiative marocaine d’autonomie, une option démocratique et moderne conforme à la légalité internationale, est une excellente base pour parvenir à une solution politique de ce conflit.

Il s’agit, ajoute le portail italien, d’une initiative qui ambitionne de construire un avenir meilleur pour les populations de la région, dans la mesure où le Royaume garantit à tous les Sahraouis leur dignité et une pleine implication dans la gestion de leurs affaires locales à travers différents organes et institutions élues démocratiquement.

Ils disposeront, ajoute le portail, de ressources financières nécessaires pour développer la région dans tous les domaines et contribuer efficacement à la vie économique, sociale et culturelle du Royaume.

Et d’ajouter que la récente ouverture par les Etats-Unis d’un consulat au Sahara marocain et le rétablissement des relations avec Israël témoignent de l’importance de la dynamique en cours dans le Royaume qui profiteraient grandement d’une politique de soutien de la part de l’UE et notamment de l’Italie.

( Avec MAP )