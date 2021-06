Livraison de colis à domicile : Chrono Diali, nouveau moteur de développement du e-commerce

Chrono Diali démocratise l’accès aux services de livraison et de logistiques pour accompagner le développement du secteur du e-commerce au Maroc.

Cette joint-venture entre Barid Al Maghrib et Geopost, leader multinational du développement des solutions logistiques, s’assoit sur une combinaison efficiente entre les meilleures pratiques du métier de la messagerie et les dernières technologies logistiques. Résultat ? Une offre complète, compétitive et résolument technologique répondant aux besoins des grandes enseignes du e-commerce comme des petits commerçants ainsi qu’aux plus hautes exigences de qualité des clients finaux.

Un système logistique rodé

Fort d’une couverture nationale très étendue, Chrono Diali déploie un système logistique digitalisé qui a fait ses preuves en Asie du Sud, marché similaire au Maroc à plusieurs aspects, dont notamment la prépondérance de l’usage du cash à la livraison. Agile, ce système ressort le meilleur de l’expertise opérationnelle des équipes à travers des innovations technologiques et organisationnelles. Ainsi, et grâce à l’engagement et la crédibilité de Barid Al Maghrib, les opérateurs du e-commerce, qu’ils soient une grande entreprise ou un petit commerçant à ses débuts sur le digital, peuvent se consacrer totalement au développement de leurs activités tout en garantissant à leurs clients et à leurs équipes une traçabilité en temps réel des envois et livraisons et une qualité de service dépassant les standards internationaux. La vocation de Chrono Diali est de réduire au maximum l’effort de ses clients et de digitaliser complètement leur parcours. Il suffit, effectivement, aux clients de produire quelques clics pour que leur colis soit collecté depuis leurs locaux pour être ensuite livré vers leurs destinataires.

Une formule “clé en main” en cash ou par TPE

Afin de s’adapter aux besoins de ses clients, Chrono Diali a formulé son offre en un pack de services couvrant toutes interactions possibles avec le commerçant et le client final. Et ce, à partir de la collecte des colis auprès de l’expéditeur, la mise à disposition de preuves de livraison ainsi que les retours et contre-remboursement (COD). Mieux encore et exclusivement chez Chrono Diali, tous les moyens de paiements sont possibles. Les clients peuvent payer par cash ou par carte bancaire. L’ensemble de ces prestations est réalisé dans les meilleurs délais et à des coûts hautement compétitifs. Et cela est bien grâce à de compétentes équipes marocaines, profitant d’une expertise internationale dans le secteur du e-commerce.