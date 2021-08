L’OADIM annonce un projet de conformité arabe pour faciliter la circulation des marchandises entre pays arabes

L’Organisation Arabe du Développement Industriel et des Mines (OADIM) a annoncé le développement d’un dispositif de conformité arabe certifiant que les industriels des pays membres répondent à l’ensemble des conditions des listes techniques arabes, et ce dans l’objectif de réduire les obstacles techniques du commerce et faciliter la circulation des marchandises entre les pays arabes.

Ce mécanisme vise à aider et appuyer les pays arabes dans l’harmonisation des différentes activités de normalisation et suivre leur application en partenariat avec les systèmes de normalisation des pays membres. Le But étant de contribuer au développement de leurs secteurs de production et de services et à la promotion du commerce, outre la protection du consommateur et de l’environnement et l’encouragement de l’industrie, a indiqué le directeur général de l’Organisation, Adel Sakr.

Cité par un communiqué de l’Organisation, M. Sakr a souligné que l’OADIM œuvre pour la mise en place d’un mécanisme à même d’unifier les procédures d’évaluation de l’harmonisation entre pays arabes en vue d’appuyer l’économie arabe, préserver les acquis des pays membres et contribuer à la réduction des obstacles techniques du commerce conformément aux objectifs de l’union douanière.

Dans le cadre du développement du système législatif pour le contrôle de la sécurité des produits au sein des marchés des pays membres, M. Sakr a relevé que l’OADIM a procédé à la création de la commission arabe pour l’évaluation de la conformité chargée de la normalisation des listes techniques et l’harmonisation des procédures d’évaluation de la conformité.

L’OADIM a œuvré dans ce sens à l’organisation de l’opération de préparation des listes techniques à travers la publication d’un guide d’élaboration des listes techniques arabes des catégories de produits, en partenariat avec les pays membres conformément à leurs exigences et systèmes en vigueur.

Ce guide présente les différentes étapes à suivre en vue d’élaborer la liste arabe, en commençant par la mise en place du plan annuel basé sur la stratégie de l’Organisation et des exigences des pays membres jusqu’à son adoption par le conseil exécutif de l’Organisation, fait savoir la même source.

Aussi, il a été procédé à l’adoption de deux listes techniques arabes des catégories de produits à grande priorité pour les pays membres à savoir la liste technique arabe pour la sécurité des jouets et la liste technique arabe des équipements électriques, ajoute-t-on.

Et de noter que l’OADIM organisera le 1er septembre prochain, en mode visioconférence, un atelier dans le domaine de l’évaluation de la conformité en vue de mettre en lumière les expériences des pays arabes et d’examiner les points de convergence entre leurs mécanismes nationaux, et ce en exécution de la recommandation émise par la 8ème réunion de de la commission arabe pour de la conformité tenue en mars 2021.

( Avec MAP )