L’OCP s’allie à la Banque mondiale pour une agriculture durable en Afrique de l’Ouest

Avec pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire et au Sénégal, la Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale, et OCP Africa annoncent un partenariat qui contribuera à l’amélioration du niveau de vie de milliers de petits producteurs.

Ce partenariat permettra de renforcer les filières du riz en Côte d’Ivoire et du millet au Sénégal, filières indispensables pour garantir la sécurité alimentaire de ces deux pays. Les partenaires sont partis d’un constat que ces filières opèrent à des rendements bien en deçà de leur potentiel en raison d’un manque de professionnalisation, de pratiques agricoles inadaptées et d’un accès insuffisant au financement. Ainsi, SFI, membre du Groupe de la Banque Mondiale, et OCP Africa, filiale du Groupe OCP, leader du marché du phosphate et de ses produits dérivés, s’unissent dans le cadre de cet accord pour renforcer les compétences techniques, financières et managériales des coopératives.

Ce partenariat permettra notamment d’améliorer les pratiques agricoles grâce à des solutions intelligentes, tenant compte du changement climatique pour la gestion de l’eau et des sols, d’accélérer la digitalisation des systèmes de paiement dans les deux chaines de valeur et de développer un outil de notation pour améliorer l’accès au financement des agriculteurs. Pour ce faire, SFI va fournir des services-conseils aux agriculteurs et aux groupements agricoles membres du programme Agribooster d’OCP Africa, avec l’ambition de faire bénéficier près de 12.000 agriculteurs ivoiriens et sénégalais à l’horizon 2022.

Pour rappel, OCP Africa et SFI ont signé en janvier 2020 un accord de principe en vue d’une collaboration renforcée. OCP Africa est un acteur stratégique en Afrique pour le développement d’une agriculture durable et intelligente qui valorise le travail des petits producteurs et renforce la sécurité alimentaire. Quant à SFI, il s’agit de la plus importante institution mondiale d’aide au développement dédiée au secteur privé dans les marchés émergents.