L’OMM confirme un nouveau record de chaleur de 38 ⁰C dans l’Arctique

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a annoncé mardi avoir validé la température record de 38 °C (100,4 °F) dans l’Arctique, relevée le 20 juin 2020 dans la ville russe de Verkhoyansk.

« Cette température, qui évoque davantage les rivages de la Méditerranée que les glaces de l’Arctique, a été relevée dans une station météorologique d’observation de Sibérie au cours d’une vague de chaleur exceptionnelle et prolongée« , explique l’organisation dans un communiqué.

Pendant une grande partie de l’été 2020, les températures moyennes relevées dans cette région de l’Arctique ont parfois dépassé de 10 °C les normales saisonnières, favorisant ainsi la propagation d’incendies dévastateurs et une fonte massive des glaces, et contribuant dans une large mesure à faire de cette année l’une des trois années les plus chaudes jamais observées, indique la même source.

« Ce nouveau record pour l’Arctique fait partie d’une série d’observations signalées à la base de données de l’OMM sur les extrêmes météorologiques et climatiques qui font retentir la sonnette d’alarme sur l’évolution de notre climat. En 2020, un nouveau record de chaleur (18,3 °C) avait également été enregistré pour le continent antarctique« , a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, M. Petteri Taalas, cité par le communiqué.

Les enquêteurs de l’OMM travaillent actuellement à la vérification de relevés de température de 54,4 °C enregistrés en 2020 et en 2021 dans l’endroit le plus chaud de la planète, la Vallée de la Mort en Californie, ainsi qu’à la validation d’un nouveau record de température européen de 48,8 °C, relevé en Sicile cet été. « Les comités d’évaluation associés à la base de données de l’OMM sur les extrêmes météorologiques et climatiques n’ont jamais mené autant d’enquêtes de front« , a ajouté M. Taalas.

D’après l’agence des Nations Unies pour la météorologie, l’Arctique est l’une des régions du monde où les températures augmentent le plus rapidement, son taux de réchauffement étant plus de deux fois supérieur à la moyenne mondiale. La température extrême qui y a été relevée et le changement climatique qui se poursuit ont incité un groupe d’experts de l’OMM à ajouter une nouvelle catégorie climatique à la base de données sur les extrêmes météorologiques et climatiques, celle de « la température la plus élevée enregistrée au nord du cercle polaire arctique (au-delà de 66,5° de latitude N)« .

(Avec MAP)