L’OMS lance son 2e plan annuel de riposte au Covid-19

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé jeudi le lancement de son deuxième plan stratégique de préparation et de riposte à la pandémie de Covid-19, pour lequel l’organisation aura besoin de 1,96 milliard de dollars, dont 1,2 milliard destiné au mécanisme de soutien pour faciliter l’accès de tous aux vaccins et traitements (Accélérateur ACT).

“Il y a un peu plus d’un an, l’OMS a lancé son premier plan stratégique de préparation et de riposte à la pandémie de COVID-19. Le plan a décrit la réponse globale nécessaire et que de nombreux pays ont suivie avec succès pour supprimer la transmission, protéger les personnes vulnérables et sauver des vies”, a souligné le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse à Genève.

“Aujourd’hui, nous lançons le plan de riposte pour 2021, avec 6 objectifs: supprimer la transmission, réduire l’exposition au virus, contrer la désinformation, protéger les vulnérables, réduire la mortalité et la maladie et accélérer l’accès équitable aux nouveaux outils, y compris les vaccins, les diagnostics et les thérapies”, a détaillé M. Tedros.

Le besoin financier pour atteindre ces objectifs est de 1,96 milliard de dollars américains, dont 1,2 milliard de dollars pour la composante OMS de l’accélérateur ACT, a-t-il dit.

Et 643 millions serviront à soutenir les personnes ayant besoin d’une aide humanitaire dans des contextes fragiles, de conflit et vulnérables, selon le patron de l’OMS.

M.Tedros a précisé, en outre, que l’OMS lancera vendredi également une nouvelle déclaration axée sur l’équité en matière d’accès aux vaccins.

( Avec MAP )