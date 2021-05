L’OMS n’a pas qualifié le B.1.617 comme variant indien

Le gouvernement indien s’est opposé mercredi à l’étiquetage du variant B.1.617 de Covid-19 comme “variant indien“, notant que le mot “indien” n’a jamais été utilisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’OMS a classé le B.1.617 comme un variant de préoccupation mondiale, mais de nombreux rapports ont qualifié le mutant de “variant indien“, ce qui est sans fondement, a indiqué le ministère indien de la Santé dans un communiqué, ajoutant que l’OMS n’a pas associé le terme” variant indien “à la variante B.1.617 dans son dernier rapport de 32 pages.

L’Organisation onusienne, ajoute le ministère indien, a également expliqué dans un tweet qu’ elle ” n’identifie pas les virus ou les variantes avec les noms des pays d’où ils ont été signalés pour la première fois. Nous les désignons par leurs noms scientifiques et demandons à tous de faire de même pour des raisons de cohérence“.

Par ailleurs, le gouvernement indien a affirmé n’avoir pas établi de lien entre ce variant et la flambée des cas en Inde en mars-avril, mais a déclaré que cette souche pourrait être l’une des raisons de la vague virulente qui frappe le pays, ajoutant que les variants sont naturels dans un virus et certains variants sont plus puissants que d’autres.

Covishield et Covaxin, les deux vaccins utilisés jusqu’à présent en Inde, sont efficaces contre cette souche, a assuré l’Institut indien de génomique et de biologie intégrative.

La déclaration du ministère de la Santé intervient alors que le gouvernement indien essuie de plus en plus de critiques au regard de la situation dramatique à laquelle le secteur de la santé est confronté.

Le chef du principal parti d’opposition du Congrès, Rahul Gandhi, avait déclaré que le gouvernement Modi n’avait pas réussi à gérer la pandémie dans le pays ni d’assurer les vaccins et l’oxygène suffisants dans de nombreuses régions du pays.

( Avec MAP )