L’OMS renforcera la coopération avec Séoul pour améliorer la santé publique au Nord

Le ministre sud-coréen de l’Unification, Lee In-young, s’est entretenu lundi avec le le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, Tedros Adhanom Ghebreyesus pour décider de renforcer la coopération sur les questions de santé publique en Corée du Nord, a annoncé son bureau.

« (Les deux parties) ont échangé des opinions sur la situation du Covid-19 en Corée du Nord et les moyens de coopérer dans ses secteurs de la santé publique et de la médecine« , a indiqué le ministère dans un communiqué. M. Lee a également rencontré le secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Jagan Chapagain, et le vice-président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Gilles Carbonnier, et ils sont convenus de poursuivre des dialogues étroit afin de faire pression pour des réunions de familles séparées par la guerre de Corée (1950-1953) et sur d’autres questions humanitaires impliquant la Corée du Nord. Mardi, le Conseil coréen des ONG pour la coopération avec la Corée du Nord a envoyé une lettre au secrétaire d’État américain Antony Blinken, appelant à fournir une assistance en matière de vaccin contre le coronavirus à la Corée du Nord.

→ Lire aussi : OMS : Tedros Ghebreyesus unique candidat à sa propre succession

« La chose la plus importante à l’heure actuelle pour améliorer la situation humanitaire en Corée du Nord est de l’aider à faire face au Covid-19« , a souligné le groupe dans la lettre.

( Avec MAP )