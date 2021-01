L’OMS souligne l’impératif d’un déploiement équitable des vaccins anti-Covid

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné mardi l’urgence d’agir ensemble pour assurer un déploiement équitable des vaccins anti-Covid.

“Moralement, économiquement, socialement et pour la sécurité mondiale, nous devons agir ensemble dès maintenant pour assurer un déploiement équitable” des vaccins, a souligné M, Tedros lors d’une conférence de presse à Genève.

Pour le patron de l’agence onusienne pour la santé, “les gens doivent passer avant les profits à court terme. Il est dans l’intérêt des pays d’éviter le nationalisme vaccinal”.

“Vacciner les agents de santé et les personnes à haut risque de maladie grave est le moyen le plus rapide de stabiliser les systèmes de santé, de garantir que tous les services de santé essentiels soient opérationnels et qu’une véritable reprise économique mondiale puisse avoir lieu”, a-t-il plaidé.

Et de souligner : “J’exhorte tous les gouvernements à travailler ensemble et à respecter leurs engagements en matière de distribution équitable à l’échelle mondiale (des vaccins) et tous les groupes pharmaceutiques à stimuler l’offre le plus rapidement possible”.

L’initiative COVAX menée par l’OMS, l’UNICEF et la Banque mondiale aide plus de 100 pays à mener des évaluations rapides de l’état de préparation et à élaborer des plans nationaux spécifiques pour les vaccins et autres outils COVID-19, a-t-il dit.

“Jusqu’à présent, plus de 90 pays ont déjà terminé les évaluations et nos équipes travaillent sans relâche pour s’assurer que les gouvernements et les systèmes de santé sont prêts pour le déploiement mondial de vaccins, mais nous avons besoin d’un approvisionnement cohérent, prévisible et abordable de vaccins sûrs et efficaces”, a ajouté M. Tedros.

( Avec MAP )