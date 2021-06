L’ONCF lance quatre nouveaux services pour pour plus d’avantages client

Anticipant le retour vers une mobilité normale, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé de nouveaux services pour un voyage, plus simple, plus facile, plus accessible et plus agréable.

Lancés successivement depuis le 28 mai et jusqu’au 15 juin 2021, ces quatre nouveaux services visent la prise en charge globale du client, indique l’Office dans un communiqué.

Ces services, 100% digitalisés couvriront toutes les étapes du parcours client depuis l’information sur le voyage et l’achat du billet jusqu’au service à bord et bien au-delà de la gare, en vue d’anticiper le retour vers une mobilité normale après un contexte sanitaire qui a fortement impacté les habitudes de déplacement.

Il s’agit d’un service Train+ Auto enrichi, un service de proximité “Khidmat Al Qorb” renforcé, un nouveau canal conversationnel proposé : « M’ONCF » et une nouvelle carte de restauration Al boraq labellisée “Chhiwat mama”, précise l’Office, ajoutant qu’un service Train+ Auto enrichi qui offre désormais, en plus de la location, une formule autopartage développée en partenariat avec Carmine.

Ce service innovant permet aux clients, depuis le 28 mai 2021, d’avoir accès à un véhicule en libre-service. Sur une simple réservation à l’avance à partir du site www.oncf-voyages.ma interfacée avec la plateforme Carmine 100% digitalisée, il permet de bénéficier de manière aussi pratique que rapide d’une offre préférentielle accordant aux usagers du train de profiter de 2 heures gratuites sur les véhicules Carmine mise à leur disposition en autopartage.

Ces voitures sont, d’ores et déjà, disponibles et peuvent être récupérées par les clients dans les gares de Casa- Voyageurs, Casa-Port, Ain Sebaa, l’Oasis, Rabat-Agdal, Tanger-Ville et Marrakech, a-t-on poursuivi de même source.

Pour rappel, le service Train+ Auto développé par l’ONCF vise à offrir aux voyageurs des solutions de transports de bout en bout complémentaires au train, en partenariat avec des professionnels dans le domaine de la location de voiture ayant répondu aux critères requis par l’ONCF.

Un service de proximité ‘’Khidmat Al Qorb ‘’ renforcé, après le succès d’un premier lancement opéré en octobre 2020, ce nouveau canal de vente, qui a permis de rendre l’achat du billet de train encore plus accessible aux clients, via le réseau Tashilat et Chaabi Cash, l’ONCF étend ce service à son partenaire Barid Cash et totalise ainsi une présence à travers plus de 3800 agences, pour être davantage plus proche du plus grand nombre de voyageurs.

Ce service renforcé, vient compléter les autres canaux que l’Office met à la disposition de ses clients, à savoir, son site marchand www.oncf-voyages.ma et son réseau de points de vente en gares (guichets et automates).

Un nouveau canal conversationnel proposé : « M’ONCF » est le nouveau-né des services digitaux qui vient, à partir du 10 juin 2021, renforcer plus encore la relation client et enrichir les canaux conversationnels instantanés de l’Office, complétant la gamme des canaux digitaux d’information et de relation client existants : 2255, www.oncf.ma, www.oncf-voyages.ma et ONCF TRAFIC.

Baptisé M’ONCF, le Chatbot ONCF vise à démocratiser l’accès à l’information utile à tous les clients voyageurs en leur apportant une assistance virtuelle en temps réel 24h sur 24 et 7 jours sur 7 afin de leur faciliter l’expérience voyage.

Dans sa première version, M’ONCF répondra sur WhatsApp au 06 67 65 22 55 par écrit en Arabe classique, Darija et Français aux questions des voyageurs écrites et Audio sur les horaires et tarifs des trains, les assistera à l’achat des tickets et les dirigera vers le site marchand de l’ONCF www.oncf-voyages.ma. Il sera au fur et à mesure amélioré pour mieux accompagner les clients dans leur voyage.

Il s’agit également d’une nouvelle carte de restauration Al boraq labellisée «Chhiwat mama» qui offre de nouvelles expériences gustatives, à travers des recettes faites maison qui viennent répondre aux attentes des voyageurs Al boraq en matière de restauration.

La nouvelle carte prévoit une variété de produits pour s’adapter aux envies de repas chauds ou froids et de pause gourmandes tant sucrées que salées. Avec en plus, la particularité d’une recette exclusive créée par Chef Khadija, spécialement conçue pour les clients Al boraq et qui sera dévoilée en avant-première à travers une dégustation à partir du 4 juin 2021, a souligné l’Office.

“Toutes les améliorations apportées à son offre, l’ONCF met encore et toujours le Client au centre de son attention, et n’a de souci que de lui faciliter chaque jour davantage sa mobilité tout en lui faisant redécouvrir le plaisir du voyage par train”, a relevé la même source.

L’ONCF invite son aimable clientèle, pour tout complément d’information sur ces nouveaux services, à s’informer auprès de ses équipes en gares et à bord des trains ainsi qu’à travers le Centre de Relations Clients (2255 – coût de la communication locale), les sites web (www.oncf.ma et www.oncf-voyages.ma), ainsi que sur ses pages officielles des réseaux sociaux ONCF et Al boraq.

( Avec MAP )