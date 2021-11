L’ONCF prévoit clôturer 2021 avec 30 millions de voyageurs (rapport)

L’Office national des chemins de fer (ONCF) prévoit de clôturer l’exercice 2021 avec 30 millions de voyageurs, ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’année 2022.

« En termes d’activité en 2020, l’ONCF a transporté 21,1 millions de voyageurs (-45% par rapport à 2019) et prévoit de clôturer l’exercice 2021 avec 30 millions de voyageurs », indique le rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des finances.

En matière de fret, l’Office a transporté 8,1 millions de tonnes (MT) de marchandises et 16,4 MT de phosphates en 2020, précise la même source, ajoutant que les prévisions de 2021 portent sur un volume de 8,4 MT de marchandises et 15 MT de phosphates.

Le secteur ferroviaire n’a pas échappé aux impacts de la crise sanitaire qui a freiné la tendance positive des trois premiers mois de l’année 2020 (+35% en termes de chiffre d’affaires). L’impact a particulièrement touché les activités voyageurs avec une réduction drastique du nombre de trains en circulation, la perte de 98% du chiffre d’affaires de l’activité voyageurs sur la période de mars à mai 2020 et la fermeture de plusieurs commerces.

Un plan d’urgence a été mis en place pour préserver la santé financière de l’ONCF et assurer une continuité sécurisée des opérations et des activités pour les clients, les collaborateurs et les différents partenaires via, en particulier, un plan de financement adapté couplé à un plan de continuité des activités.