L’ONEE désigné une nouvelle fois centre collaborateur de l’OMS

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) vient d’être désigné une nouvelle fois en tant que centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’OMS a redésigné l’ONEE en tant que centre collaborateur en matière de formation et de recherche dans le domaine de l’Eau potable et de l’assainissement pour une nouvelle période de quatre ans, d’octobre 2020 à octobre 2024, a annoncé l’Office vendredi dans un communiqué. La reconnaissance de l’ONEE en tant que centre collaborateur est le résultat d’un processus d’évaluation rigoureux entrepris par l’OMS et qui a porté sur le statut scientifique et technique de l’Office, ses relations avec d’autres institutions nationales et internationales et son importance au vu des priorités de l’OMS, précise la même source.

Cette distinction vient couronner les efforts déployés par l’ONEE pour garantir les conditions sanitaires et hygiéniques des populations par la satisfaction de leurs besoins en matière d’alimentation en eau potable en quantité suffisante et en qualité conforme aux standards nationaux et internationaux en particulier ceux de l’OMS , d’une part, et l’intervention active dans le domaine de l’assainissement afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens et préserver l’environnement contre la pollution, d’autre part.

Le communiqué rappelle que la première désignation de l’ONEE en tant que centre collaborateur de l’OMS remonte à 1994. Depuis lors, l’Office s’est engagé dans le développement des secteurs d’eau potable et d’assainissement par la réalisation de programmes de renforcement des capacités et l’assistance technique au profit des membres de l’OMS, conclut le communiqué.

( Avec MAP )