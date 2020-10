L’ONU alerte sur le sort des milliers de marins toujours bloqués en mer à cause de la pandémie

L’organisation des Nations-Unies a alerté de nouveau, mardi, sur le sort des milliers de marins toujours bloqués en mer à cause de la pandémie de Covid-19, soulignant que la situation de ces travailleurs essentiels reflète “une autre facette souvent méconnue” de la crise sanitaire que traverse le monde.

Des centaines de milliers de marins à travers le monde sont immobilisés en mer à des milliers de kilomètres de chez eux, a rapporté Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, lors de son point de presse quotidien à New York.

A l’échelle mondiale, quelque 400.000 marins sont actuellement dans l’impossibilité de débarquer à la fin du voyage qui leur a été assigné en raison des mesures de confinement liées à la pandémie, et autant de personnes attendent à terre de pouvoir les remplacer, a déploré le porte-parole, en citant une déclaration commune diffusée par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Pacte mondial des Nations-Unies et le Groupe de travail de l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme.

La déclaration des trois entités onusiennes appelle ainsi à “atténuer la crise de la Covid-19 en mer”, tout en regrettant que des marins soient empêchés de débarquer ou de retourner sur leurs navires.

Cette situation empêche les professionnels du secteur maritime de gagner leur vie ou de rentrer chez eux en raison des restrictions imposées par la pandémie en matière de voyage et de transit, selon la même source.

Et d’ajouter que cette “crise cachée” touche des centaines de milliers de membres d’équipage de navires et d’autres travailleurs bloqués en mer depuis de nombreux mois. Selon l’ONU, des personnes ont été bloquées dans certains cas, sur le même navire pendant 17 mois ou plus, soit bien plus que les 11 mois maximums autorisés par les normes internationales du travail.

( Avec MAP )