L’ONU alerte sur un danger imminent de famine au Yémen

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a alerté contre un danger imminent de famine au Yémen, appelant tous les acteurs ayant une influence sur la situation dans ce pays à agir de toute urgence pour éviter une catastrophe humanitaire.

« Le Yémen est maintenant confronté au danger imminent de la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies. En l’absence d’action immédiate, des millions de vies pourraient être perdues », s’est alarmé M. Guterres dans une déclaration.

Selon le chef de l’ONU, cette catastrophe imminente découle de plusieurs facteurs, notamment une réduction drastique cette année du financement de l’opération humanitaire coordonnée par les Nations-Unies par rapport à 2018 et 2019, un échec à maintenir le soutien extérieur à l’économie du Yémen, en particulier en stabilisant la valeur du rial yéménite, et l’impact du conflit actuel et les obstacles imposés au travail des agences humanitaires par les Yéménites qui ont du pouvoir et par d’autres parties prenantes.

Cette situation est encore aggravée par l’invasion des criquets et les inondations qui touchent le pays.

« J’exhorte tous ceux qui ont de l’influence à agir de toute urgence sur ces questions pour éviter cette catastrophe, et je demande également à tout le monde d’éviter de prendre des mesures qui pourraient aggraver une situation déjà désastreuse », a dit M. Guterrers, dans cette déclaration diffusée par son service de presse à New York.

« Nous risquons une tragédie non seulement avec la perte immédiate de vies humaines, mais avec des conséquences qui se répercuteront indéfiniment dans le futur », a-t-il ajouté.

Avec MAP