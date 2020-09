L’ONU appelle à saisir une “occasion unique” pour construire un monde plus égalitaire dans le plein respect des droits humains

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à saisir l’occasion unique qui est offerte actuellement pour construire “un monde plus égalitaire, plus inclusif et plus durable, dans le plein respect des droits humains”, à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie célébrée ce mardi.

“Aujourd’hui, il est clair que les gouvernements doivent en faire davantage pour écouter les personnes qui demandent des changements, ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et respecter la liberté de réunion pacifique”, a estimé M. Guterres dans un message pour marquer cette Journée.

Pour le chef de l’ONU, alors que le monde est aux prises avec la COVID-19, la démocratie joue un rôle vital en ce qu’elle assure la libre circulation de l’information, la participation à la prise de décision et l’application du principe de responsabilité dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Pourtant, depuis le début de la crise, “nous avons vu que, dans un certain nombre de pays, celle-ci a été utilisée pour mettre à mal les processus démocratiques et restreindre l’espace public”, a regretté le Secrétaire général, avertissant que la situation est particulièrement dangereuse dans les lieux où la démocratie n’est pas bien enracinée et où les mécanismes d’équilibre institutionnels manquent de solidité.

La crise met également en évidence, et aggrave, des injustices longtemps négligées, de l’insuffisance des systèmes de santé aux lacunes en matière de protection sociale, de la fracture numérique à l’inégalité d’accès à l’éducation, ou de la dégradation de l’environnement à la discrimination raciale et à la violence à l’égard des femmes, s’est inquiété Antonio Guterres. En plus de faire payer un lourd tribut sur le plan humain, ces inégalités constituent elles-mêmes une menace pour la démocratie, a-t-il dit.

Et de relever, à cet égard, que bien avant la pandémie, “le mécontentement grandissait et la confiance dans les autorités publiques déclinait”, alors que le manque de perspectives entraînait malaise économique et troubles sociaux.

“En cette Journée internationale de la démocratie, saisissons l’occasion unique qui nous est offerte pour construire un monde plus égalitaire, plus inclusif et plus durable, dans le plein respect des droits humains”, a plaidé le chef de l’ONU.