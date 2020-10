L’ONU lance la campagne #MarquonsUnePause pour lutter contre les fausses informations sur la Covid-19

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé mercredi une nouvelle campagne baptisée “#MarquonsUnePause”, visant à lutter contre la propagation de fausses informations sur la pandémie de Covid-19, notamment sur les réseaux sociaux et le web.

Selon l’ONU, à l’ère des réseaux sociaux, les informations se répandent comme une traînée de poudre et la pandémie de Covid-19 a déclenché une avalanche de fausses informations postées en ligne. Elles rendent de ce fait la lutte contre le virus encore plus difficile, les réseaux sociaux étant devenus le principal vecteur de désinformation, avec des répercussions politiques, sanitaires et économiques.

#MarquonsUnePause représente ainsi un appel mondial qui encourage les citoyens à réfléchir avant de partager une information sur les réseaux sociaux, un appel à changer de comportement, mais aussi à diffuser des informations fiables. L’objectif étant de ralentir la propagation de désinformation sur la pandémie de Covid-19.

Cette campagne fait partie des efforts menés par l’ONU dans le contexte de la lutte contre la Covid-19 et s’inscrit dans le cadre de l’initiative mondiale “Vérifié” qui a pour objectif de lutter contre la désinformation liée à l’épidémie, afin que chacun ait accès à des informations précises et fiables, précise-t-on.

“La Covid-19 n’est pas seulement une crise sanitaire, mais également une crise de la communication. Lorsque la désinformation se répand, le public perd confiance et prend trop souvent des mauvaises décisions qui peuvent être mortelles”, relève Melissa Fleming, cheffe du Département de la communication globale des Nations Unies.

“Il est de plus en plus clair que nous ne pouvons pas lutter avec succès contre la pandémie sans nous attaquer également à la désinformation en ligne. Chacun d’entre nous peut contribuer à briser la chaîne de la désinformation en marquant une pause avant de partager des informations”, ajoute Mme Fleming.

“Le simple fait de faire une pause avant de partager une information nous permet de garder la maîtrise de nos émotions et de faire preuve d’esprit critique”, a-t-elle souligné, affirmant “qu’ensemble, nous pouvons reprendre le contrôle. Nous pouvons tous marquer une pause, nous pouvons faire attention avant de partager”.

Selon l’ONU, la campagne #MarquonsUnePause a pour objectif de toucher un milliard de personnes dans le monde, en ligne et par le biais de partenariats, d’ici la fin décembre.

( Avec MAP )