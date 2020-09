L’ONU salue le “rôle constructif” du Maroc en vue d’une résolution pacifique du conflit libyen

L’organisation des Nations-Unies a salué, lundi, le “rôle constructif” du Maroc qui a contribué depuis le début de la crise libyenne aux efforts visant à parvenir à une résolution pacifique du conflit en Libye.

“Depuis le début de la crise libyenne, le Royaume du Maroc a joué un rôle constructif et a contribué aux efforts de l’ONU visant à parvenir à une résolution pacifique au conflit libyen”, a souligné Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies.

“L’accord politique libyen signé en 2015 à Skhirat témoigne de l’engagement résolu du Maroc à trouver une solution à la crise libyenne aux côtés des Nations-Unies”, a-t-il affirmé dans une déclaration distribuée à la presse internationale accréditée auprès de l’organisation mondiale. “Nous sommes convaincus que cette dernière initiative du Maroc aura un impact positif sur la facilitation par l’ONU du dialogue politique détenu et dirigé par les Libyens”, a encore dit le porte-parole.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, “soutient toutes les initiatives qui permettraient de faire progresser et de compléter les efforts de paix en cours” pour la résolution de la crise libyenne, a dit son porte-parole à New York en allusion au dialogue libyen qui a débuté dimanche à Bouznika entre les délégations du Parlement libyen et du Haut Conseil d’Etat.

Les séances du dialogue libyen réunit les délégations du Haut conseil d’État et le Parlement de Tobrouk, avec l’objectif de maintenir le cessez-le-feu et ouvrir des négociations pour mettre fin aux conflits entre les protagonistes libyens.

Le dialogue libyen intervient quelques semaines après la visite au Maroc du président du Haut Conseil d’État libyen, Khaled Al Mechri et du président du Parlement libyen, Aguila Saleh, à l’invitation du président de la Chambre des Représentants du Maroc.

Il fait également suite à la visite dans la Royaume de la représentante spéciale et Cheffe de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) par intérim, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, Stéphanie Williams, dans le cadre des consultations qu’elle mène avec les parties libyennes, ainsi qu’avec les partenaires régionaux et internationaux afin de trouver une solution à la crise libyenne.