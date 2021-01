L’ONU se félicite de l’accord sur la réouverture des frontières entre l’Arabie Saoudite et le Qatar

L’organisation des Nations-Unies s’est félicitée mardi de l’accord annoncé la veille entre l’Arabie Saoudite et le Qatar sur la réouverture des frontières entre les deux pays.

“Nous nous félicitons de l’annonce de l’ouverture de l’espace aérien et des frontières terrestre et maritime entre le Royaume d’Arabie Saoudite et l’Etat du Qatar. Nous espérons que tous les pays impliqués dans ce différend agiront de manière positive pour continuer à résoudre leurs différences, et soulignons l’importance de l’unité dans le Golfe pour la paix, la sécurité et le développement régionaux”, a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général de l’ONU.

“Nous sommes également reconnaissants à tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour résoudre ce différend, en particulier l’État du Koweït”, a ajouté le porte-parole lors de son point de presse quotidien.

Le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Ahmed Nasser Al-Sabah avait annoncé, lundi, un accord entre l’Arabie Saoudite et le Qatar sur la réouverture des frontières entre les deux pays. Cette annonce est intervenue la veille de la tenue, mardi, en Arabie Saoudite du sommet des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG).

A l’occasion de ce sommet, des dirigeants des pays du CCG ont salué les efforts consentis dans l’objectif de resserrer les liens d’amitié et de fraternité au service des aspirations et des attentes des peuples de la région.

( Avec MAP )