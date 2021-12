Lotfi Sax lancera prochainement son nouvel album « Moroccan House »

Originaire d’Oujda et basé à Casablanca, Lotfi Senhaji est le 1er DJ saxophoniste au Maroc. Il a marqué l’histoire du saxophone au niveau national avec son style de musique. Son nouvel album « Moroccan House » sera lancé en décembre 2021, recherchant avant tout l’harmonie avec son instrument.

Lotfi Senhaji alias « Lotfi Sax » est un saxophoniste marocain qui a contribué à encourager l’élan créatif de son instrument de musique en vue d’attirer l’ouïe des Marocains vers son style qui évolue avec le temps et les gouts de son audience.

Il y a presque huit ans, Lotfi a commencé son aventure musicale dans sa propre chambre avant qu’il ne soit sollicité par des hôtels et d’autres endroits qui s’intéressent à cette musique pour animer des événements privés (mariages, réceptions, galas, soirées …). Il se prépare également pour des shows, des concerts et des festivals.

Influencé par « Timmy Trumpet », DJ Trompettiste australien qui crée des shows électro en alliant DJ et Trompette, Lotfi s’est inspiré de ces shows pour créer son propre style musical combinant DJ et Saxophone. Ce n’est pas tout. Après les Covers qu’il a joués (Havana, despacito,…)- orientés vers la musique occidentale – Lotfi est parti très loin pour créer un nouveau projet en y introduisant une touche marocaine.

Lotfi a dévoilé, dans une interview accordée à MAROC DIPLOMATIQUE, qu’il lancera en décembre 2021, son nouvel album « Moroccan House », après de bons échos de ses singles « Rachida » et « Rwisax ». L’idée de cet album est de faire du Marocain au saxo, Deephouse et électro. Il sera composé de 8 morceaux alliant saxophone, djing, rythmes marocains (ahwach, issawa, jbala, chaabi …) et rythmes house-électro.

« L’idée est venue conjointement avec mon manager Nassar Chamlal et a été élaborée et finement travaillée avec Ahmed Zaid et Amine Radi, et la vidéo finale sera shootée dans un riad pour accentuer la touche marocaine que je veux donner à cet album », nous a-t-il détaillé.