L’ouverture d’un consulat général du Bahreïn à Laâyoune, un pas historique et stratégique

L’ouverture d’un consulat général du Bahreïn dans la ville marocaine de Laâyoune est un pas historique et stratégique dans les relations solides et prospères à tous les niveaux entre les deux pays frères, a affirmé, mercredi, la sous-secrétaire du ministère bahreïni des affaires étrangères, Cheikha Rana Bent Issa Ben Daij Al Khalifa.

Lors d’un entretien avec l’ambassadeur du Maroc au Bahreïn, Mustapha Benkhiyi, la responsable bahreïnie a souligné que l’ouverture de ce consulat général traduit la position constante du Royaume du Bahreïn soutenant le Royaume du Maroc, sa sécurité, sa stabilité, sa souveraineté et ses droits.

L’ouverture de cette représentation consulaire à Laâyoune donnera une forte impulsion aux efforts continus des deux pays frères, a-t-elle ajouté, notant que l’objectif est d’aller de l’avant dans les différents aspects de la coopération commune et développer davantage la coordination sur les différentes questions régionales et internationales au service des intérêts des deux pays et pour répondre aux aspirations des deux peuples pour davantage de progrès et de prospérité.

Elle a exprimé la fierté du Royaume du Bahreïn, sous la direction de SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, des relations fraternelles solides entre les deux Royaumes frères.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à Manama a tenu à souligner l’engagement permanent du Royaume du Maroc à renforcer les relations fraternelles solides avec le Royaume du Bahreïn et la grande estime du Maroc des positions fraternelles constantes du Royaume du Bahreïn soutenant le Royaume du Maroc, ce qui traduit la profondeur et la solidité des relations entre les deux pays frères.

Il a, à cette occasion, mis en avant le rôle du Bahreïn dans le développement de l’action arabe commune, la préservation de la paix et de la stabilité dans la région.

( Avec MAP )