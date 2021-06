L’UA condamne l’attaque qui a fait plus de 130 victimes au Burkina

L’Union africaine a condamné dimanche l’attaque horrible et barbare qui a fait plus de 130 victimes au Burkina Faso.

«Il n’y a pas de mots assez forts pour exprimer ma condamnation de l’attaque horrible et barbare qui a fait plus de 130 victimes. Mes condoléances émues et ma totale solidarité avec le gouvernement et le peuple du Burkina Faso», écrit le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Plus d’une centaine de personnes ont été tuées dans une attaque meurtrière ayant ciblé, dans la nuit de vendredi à samedi, une localité du Nord du Burkina Faso.

Cette attaque a été commise dans la zone dite «des trois frontières» entre le Burkina Faso, Mali et Niger, régulièrement ciblée par des assauts meurtriers de jihadistes présumés liés à Al-Qaïda et à l’Etat islamique contre des civils et des militaires.

“Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus armés ont mené une incursion meurtrière à Solhan, dans la province du Yagha. Le bilan, toujours provisoire, est d’une centaine de personnes tuées, des hommes et femmes“, selon un communiqué du gouvernement qui précise que les victimes sont des “civils sans distinction d’âge, tués par les terroristes” et que “plusieurs habitations et le marché (de Solhan) ont été incendiés”.

Avec MAP